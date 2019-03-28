Ігуаїн завершив кар’єру у збірній Аргентини

Гонсало Ігуаїн розповів, що більше не буде виступати за збірну Аргентини.

"Я вже не буду грати за національну команду. Я хочу насолодитися вільним часом та життям з сім’єю. Тепер можете не турбуватись, чи буду я викликаний, чи ні", – цитує Ігуаїна AS з посиланням на FOX Sports.

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Нагадаємо, Ігуаїн дебютував за збірну Аргентини у жовтні 2009-го року. За цей час нападник провів 75 матчів за свою національну команду та забив 31 гол.

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З "альбіселесте" Ігуаїн здобував срібні медалі чемпіонату світу-2014 та Копа Амеріка 2015 та 2016.