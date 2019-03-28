Ігуаїн завершив кар’єру у збірній Аргентини

Ліга Європи — 20:05 6950
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УЄФА покарав Шахтар частковим закриттям трибун стадіону через расистську поведінку вболівальників
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Ворскла оголосила про призначення Косовського на тренерський місток командиУкраїна — 17:20 7813
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Зозуля має шанс замінити другого після Мессі у клубі Прімери, який бореться за ЛЧ, а Альбасете під загрозоюІспанія — 16:35 6145
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"Не соромно, що керують країною, де навіть 100 метрів без ями не проїдеш?" Як голосуватиме футбольна УкраїнаОвертайм — 16:00 12588
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"Спершу Бенфіка не планувала сюди заходити". Португальський гранд шукатиме таланти в Україні – екс-партнер Шеви схвалюєУкраїна — 12:00 4764