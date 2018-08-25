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ЧОРНОМОРЕЦЬ - ДИНАМО ЮВЕНТУС - ЛАЦІО НАПОЛІ - МІЛАН

Ігуаїн заспівав відому пісню Despacito під час посвяти в Мілані

10:34 153 Читать на русском
Ігуаїн заспівав відому пісню Despacito під час посвяти в Мілані
Гонсало Ігуаїн / ФК Мілан

Новачок Мілана Гонсало Ігуаїн вирішив заспівати хіт Despacito під час посвяти в новій команді.

У Мілані відбулась традиційна посвята новачків клубу. Форвард Гонсало Ігуаїн, який перейшов до "россонері" з Ювентуса, заспівав знамениту латиноамериканську пісню Despacito.

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Аргентинець має дебютувати за Мілан у матчі проти своєї колишньої команди Наполі. Нагадаємо, 1 тур проти Дженоа не відбувся через трагедію в Генуї.

Восени "россонері" все ж візьмуть участь у груповому етапі Ліги Європи після того, як виграли справу в CAS проти УЄФА та уникнули дискваліфікації за порушення фінансового фейр-плей.

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Теги
Італія Мілан Мілан Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Відеоновини
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