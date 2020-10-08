Гонсало Ігуаїн не забарився з першим точним ударом у складі Інтер Маямі.

Форвард оформив дебютне взяття воріт у третьому поєдинку за каліфорнійців. Символічно, що Ігуаїн зробив це у стилі Девіда Бекхема, який є одним з власників Інтер Маямі.

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Гол 32-річного аргентинця став не тільки красивим, а й вирішальним. Інтер Маямі отримав небезпечний штрафний за рахунку 1:1 у матчі проти Нью-Йорк Ред Буллз. До м'яча підійшов Ігуаїн і гарматним пострілом в дев'ятку не залишив шансів голкіперу.

До слова, в період своєї європейської кар'єри (428 матчів за Реал, Наполі, Ювентус, Мілан та Челсі) іменитий нападник жодного разу не забивав прямим ударом зі штрафного.

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