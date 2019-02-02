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Ігуаїн відзначився дебютним голом за Челсі – вражаюча статистика аргентинця під керівництвом Саррі

18:35 337 Читать на русском
Ігуаїн відзначився дебютним голом за Челсі – вражаюча статистика аргентинця під керівництвом Саррі
Гонсало Ігуаїн / Фото ФК Челсі

 Новоспечений форвард Челсі Гонсало Ігуаїн голами доводить, що йому комфортно грати під керівництвом Мауріціо Саррі.

У матчі 25-го туру проти Хаддерсфілда Гонсало Ігуаїн розпочав лік своїм голам у футболці Челсі.

Ігуаїн гідно відповів критикам після переходу в Челсі

Аргентинський форвард потужним ударом протаранив голкіпера суперників після пасу Н'Голо Канте.

Варто відзначити, що під керівництвом Мауріціо Саррі форвард демонструє дивовижну статистику, забивши 37 м'ячів у 37-ми матчах, повідомляє видання Goal.

Нагадаємо, Гонсало працював разом з італійським фахівцем у Наполі.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія25 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Хаддерсфілд: Субота 02 лютого 2019

Челсі
Матч завершено
5 : 0
Хаддерсфілд
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Англія Відеоновини Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі - Хаддерсфілд Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Челсі Челсі
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