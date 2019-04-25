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Ігуаїн відсвяткував гол Бернлі, "занурившись" між груди фанатки Челсі – найгарячіше святкування року

14:20 1244 Читать на русском
Ігуаїн відсвяткував гол Бернлі, "занурившись" між груди фанатки Челсі – найгарячіше святкування року
Гонсало Ігуаїн / Reuters

Серед натовпу вболівальників Челсі на аргентинця Гонсало Ігуаїна чекала прихильниця з "окремою нагородою".

12’ Н'Голо Канте
14’ Гонсало Ігуаїн
 
Джеф Хендрік 8’
Ешлі Барнс 24’
8’ Джеф Хендрік
12’ Н'Голо Канте
14’ Гонсало Ігуаїн
24’ Ешлі Барнс

На 14-й хвилині поєдинку форвард забив м'яч у ворота суперника та побіг святкувати до трибуни фанатів "аристократів".

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Там Гонсало натрапив на вкрай захоплену вболівальницю, яка вирішила привітати його "по-особливому". Дівчина приголубила форварда до власних грудей і утримувала його "там" упродовж кількох секунд. На щастя, Ігуаїн не задихнувся і зміг продовжити матч.

Цей м'яч вивів Челсі уперед, але втримати перевагу "аристократам" не вдалося, матч закінчився з рахунком 2:2.

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Теги
Англія Челсі Челсі Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн футбольні курйози Челсі - Бернлі
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