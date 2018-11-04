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Ігуаїн травмував спину перед матчем з Ювентусом

23:36 43 Читать на русском
Ігуаїн травмував спину перед матчем з Ювентусом
Гонсало Ігуаїн / Фото: ФК Мілан

Нападник Мілана Гонсало Ігуаїн ризикує пропустити матч проти своєї екс-команди.

Нападник Мілана Гонсало Ігуаїн не зміг дограти матч 11-го туру серії А проти Удінезе.

Мілан у компенсований час вирвав перемогу над Удінезе: 11 тур Серії А, матчі неділі

30-річний аргентинець попросив заміну після зіткнення з хавбеком Роландо Мандрагорою.

Ігуаїн покинув поле на 35-й хвилині, тримаючись на спину. У гру увійшов Самуель Кастільехо.

Влітку Мілан орендував Ігуаїна у Ювентуса за 18 мільйонів євро з правом викупу за 54 мільйони. Через тиждень команди зіграють між собою в Мілані.

У 9 матчах серії А цього сезону Ігуаїн забив 5 голів і віддав 1 результативний пас.

Італія11 турФріулі (Удіне)

Удінезе - Мілан: Неділя 04 листопада 2018

Удінезе
Матч завершено
0 : 1
Мілан
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Теги
Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Мілан Мілан Італія Удінезе - Мілан
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