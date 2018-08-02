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Ігуаїн: Сьогодні пройду медогляд у Мілані та, сподіваюся, підпишу контракт

13:31 636 Читать на русском
Ігуаїн: Сьогодні пройду медогляд у Мілані та, сподіваюся, підпишу контракт
Гонсало Їгуаїн / Фото ФК Мілан

Нападник Ювентуса Гонсало Їгуаїн вже одягнув футболку Мілана і очікує на підписання контракту.

"Почуваюсь чудово, сьогодні пройду медогляд і, сподіваюся, підпишу контракт.

Хотілося б привітати вболівальників Мілана, але також і сказати спасибі фанатам Ювентуса – вони завжди підтримували мене. Сподіваюся, з Міланом досягнемо нових вершин", – цитує Ігуаїна видання Calciomercato.

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Мілан підтвердив, що Гонсало проходить медогляд у клубі, виклавши відповідні фото на офіційному сайті.

За інформацією ЗМІ, Мілан заплатить 18 млн євро за річну оренду Ігуаїна та отримає можливість викупити права на аргентинця в кінці сезону за 36 млн євро.

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