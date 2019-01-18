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Ігуаїн сьогодні пройде медогляд у Челсі, – Corriere dello Sport

09:15 687 Читать на русском
Ігуаїн сьогодні пройде медогляд у Челсі, – Corriere dello Sport
Гонсало Ігуаїн / BBC Sport

Форвард Мілана Гонсало Ігуаїн вже сьогодні, 18 січня, має стати гравцем лондонського Челсі.

Сьогодні, 18 січня, Гонсало Ігуаїн пройде медогляд та підпише контракт з лондонським Челсі, повідомляє Corriere dello Sport.

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Повідомляється, що після завершення переходу Мілан одразу оформить трансфер Кшиштофа Пйонтека з Дженоа, який став головним відкриттям Серії А в сезоні 2018/19.

Раніше повідомлялось, що "сині" орендують аргентинця на півроку з можливим продовженням на рік.

Мілан орендував футболіста минулого літа у Ювентуса за 18 млн євро з опцією викупу за 36 млн.

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