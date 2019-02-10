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Ігуаїн: Саррі витисне з мене найкраще

10:45 65 Читать на русском
Ігуаїн: Саррі витисне з мене найкраще
Гонсало Ігуаїн та Мауріціо Саррі / Sky Sports

Форвард Челсі Гонсало Ігуаїн поділився враженнями від возз'єднання з Мауріціо Саррі.

"Сподіваюсь повернутись на свій колишній рівень. Саррі – це той, хто допомагає мені, знає мою гру і як витиснути з мене найкраще.

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Я дуже щасливий бути тут. Це неймовірний клуб з чудовим стадіоном, і це дійсно фантастичний досвід. Сподіваюсь, що зі мною команда буде здатна досягати своїх цілей", – сказав Ігуаїн Sky Sports.

Челсі наразі перебуває на 5 позиції в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 50 очок. Сьогодні, 10 лютого, підопічні Мауріціо Саррі зіграють на виїзді проти Манчестер Сіті. Початок о 18:00 за київським часом.

Теги
Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Челсі Челсі
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