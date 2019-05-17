Ігуаїн повернеться в Ювентус

Челсі не хоче викуповувати контракт аргентинського форварда Гонсало Ігуаїна.

Нападник, який грає в оренді за лондонський клуб, повернеться в Ювентус, інформує Daily Mail.

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Туринці не горять бажанням повертати аргентинця, який має солідний контракт. Втім, і Челсі не хоче залишати Ігуаїна в себе, незважаючи на заборону реєструвати нових гравців від ФІФА.

У 15-ти матчах за "синіх" форвард забив 5 голів.

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