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Ігуаїн повернеться в Ювентус

17 травня 08:00 791 Читать на русском
Ігуаїн повернеться в Ювентус
Гонсало Ігуаїн / Reuters

Челсі не хоче викуповувати контракт аргентинського форварда Гонсало Ігуаїна.

Нападник, який грає в оренді за лондонський клуб, повернеться в Ювентус, інформує Daily Mail.

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Туринці не горять бажанням повертати аргентинця, який має солідний контракт. Втім, і Челсі не хоче залишати Ігуаїна в себе, незважаючи на заборону реєструвати нових гравців від ФІФА.

У 15-ти матчах за "синіх" форвард забив 5 голів.

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Теги
Італія Трансфери Англія Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн
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