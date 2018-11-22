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Ігуаїн оскаржить покарання за скандальне вилучення у матчі з Ювентусом

20:16 52 Читать на русском
Ігуаїн оскаржить покарання за скандальне вилучення у матчі з Ювентусом
Ігуаїн отримує червону картку у матчі з Ювентусом / Соцмережі

Нападник Мілана Гонсало Ігуаїн не згоден з винесеним покаранням за вилучення у матчі з Ювентусом.

Італійська Серія А дискваліфікувала Ігуаїна на два матчі за "неповагу і погрози на адресу арбітра" під час поєдинку 12-го туру чемпіонату Італії з туринським Ювентусом.

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Гонсало Ігуаїн та його адвокати подадуть апеляцію на це рішення. Футболіст хоче, аби його дискваліфікацію скоротили від двох до одного матчу. Апеляція буде розглянута 23 листопада, повідомляє Sky Sport Italia.

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Нагадаємо, наприкінці матчу Гонсало Ігуаїн отримав 2 жовті картки за фол та неспортивну поведінку і був вилучений з поля, але пішов аргентинець не одразу, а спочатку влаштував грандіозну сварку з арбітром та гравцями Ювентуса.

Італія12 турСан-Сіро (Мілан)

Мілан - Ювентус: Неділя 11 листопада 2018

Мілан
Матч завершено
0 : 2
Ювентус
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Теги
Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Мілан Мілан Італія Мілан - Ювентус
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