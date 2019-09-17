Ігуаїн осатанів під час тренування – постраждав один із тренерів Ювентуса

Форвард Ювентуса Гонсало Ігуаїн перебуває в ненайкращому психологічному стані напередодні виїзного матчу 1-го туру Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Гонсало Ігуаїн зірвав свою злість на одному із тренерів Ювентуса під час тренування, повідомляє ESPN.

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Аргентинський форвард не зумів перехопити м'яч під час звичайного "квадрату" та не зміг стримати своїх емоцій. Зокрема, одному з тренерів Ігуаїн заїхав шипами в ногу. Гонсало не зупинився на цьому і ще кілька разів вгатив по рекламному банеру, поки його не заспокоїв Бонуччі.

Нагадаємо, Ювентус розпочне свою кампанію в Лізі чемпіонів виїзним матчем проти Атлетіко. Гра відбудеться 18 вересня, початок о 22:00.

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