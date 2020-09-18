Інтер Маямі на своєму офіційному сайті повідомив про підписання екс-форварда Ювентуса на правах вільного агента.

Бекхем може отримати ще одну зірку в Інтер Маямі

Жодних подробиць особистого контракту клуб не дає. За повідомленнями преси, Ігуаїн буде отримувати в Америці близько 9 млн доларів за сезон. 32-річний аргентинець виступатиме в новій команді під номером 9.

Додамо, що раніше Інтер Маямі підсилився ще одним екс-гравцем Ювентуса – до клубу Девіда Бекхема приєднався хавбек Блез Матюйді.

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