Ігуаїн може повернутися в чемпіонат Іспанії – несподіваний варіант для форварда Ювентуса

Нападник туринського Ювентуса Гонсало Ігуаїн в цьому році може змінити клубну прописку.

Придбати аргентинця має намір Атлетік, інформує Marca. Цей трансфер не буде суперечити головному принципу клубу з Більбао, адже прадід Ігуаїна був баском, який емігрував в Аргентину.

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Нагадаємо, Ігуаїн вже виступав у чемпіонаті Іспанії – його першим європейським клубом був мадридський Реал, у який він перейшов з Рівер Плейта у 2007 році.

В поточному сезоні аргентинець зіграв за Ювентус 34 матчі у всіх турнірах і забив 8 голів. Його контракт з "б'янконері" розрахований до літа 2021 року.

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