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Ігуаїн може повернутися у Мадрид

3 травня 20:28 661 Читать на русском
Ігуаїн може повернутися у Мадрид
Роналду та Ігуаїн / LaPresse

Форвард туринського Ювентуса Гонсало Ігуаїн отримав варіант із новою спробою сил у чемпіонаті Іспанії.

Досвідчений нападник може перебратися до Атлетіко, повідомляє Calciomercato.

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У послугах Ігуаїна зацікавлений керманич мадридців Дієго Сімеоне. Він бачить 32-річного аргентинця ідеальною заміною Дієго Кості, який, найімовірніше, покине "матрацників" влітку. Для Ігуаїна потенційний трансфер на Ванда Метрополітано стане поверненням до столиці Іспанії. У 2007-2013 рр. він захищав кольори тамтешнього Реала. Сума угоди Ювентуса з Атлетіко може скласти 25 млн євро.

У нинішньому сезоні Гонсало Ігуаїн провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів.

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