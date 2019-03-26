Ігуаїн може перейти в Рому за однієї умови

Форвард Челсі Гонсало Ігуаїн може повернутись у Серію А.

Гонсало Ігуаїн вже влітку може опинитись в Ромі, повідомляє Corriere della Sera.

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Такий перехід може відбутись, якщо Рому очолить чинний тренер Челсі Мауруціо Саррі. У ЗМІ все частіше з'являється інформація, що 60-річний фахівець влітку переїде в Рим, зважаючи на низькі результати Челсі.

Варто відзначити, що тандем Саррі та Ігуаїна успішно працював свого часу в Наполі.

Гонсало перебрався у лондонський клуб в січні, проте вже встиг провети 7 матчів АПЛ, в яких відзначився 3-ма голами.

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