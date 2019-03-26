Ігуаїн може перейти в Рому за однієї умови

Євро-2020 — 18:25 2940
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Люксембург – України: оцінки гравців за матч відбору Євро-2020 – хто найкращий і найгірший у команді Шевченка
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Люксембург теж вимагає зарахувати Україні технічну поразку через участь у матчі МораєсаЄвро-2020 — 16:50 6964
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"Зінченко може замінити Фернандінью в Манчестер Сіті", – британські ЗМІ хвалять українця після матчів збірноїАнглія — 15:20 4834
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Мбаппе готовий попросити ПСЖ відпустити його в Реал – дві зірки мадридців можуть стати частиною трансферуІспанія — 13:53 2688
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"Українці відчули полегшення від свого пограбування". Люксембурзькі ЗМІ звинувачують у поразці суддю та невезінняЗбірна України — 13:40 7507