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Ігуаїн може перейти у Вест Хем

09:30 300 Читать на русском
Ігуаїн може перейти у Вест Хем
Гонсало Ігуаїн / Reuters

Лондонці хочуть підсилити позицію центрфорварда у це трансферне вікно.

Нападник Ювентуса Гонсало Ігуаїн зацікавив Вест Хем, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Вест Хем знайшов заміну Арнаутовічу в Бундеслізі

"Молотки" не змогли узгодити трансфер Максі Гомеса із Сельти, тому їм доводиться шукати альтернативні варіанти. Один з них – 31-річний аргентинець, який не має гарантій на місце в основі чемпіона Італії.

Ярмоленко отримав зірковий номер у Вест Хемі

Нагадаємо, раніше Вест Хем продав австрійського нападника Марко Арнаутовіча в Китай.

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Теги
Трансфери Вест Хем Вест Хем Англія Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Ювентус Ювентус
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