Ігуаїн може перейти у Вест Хем

Лондонці хочуть підсилити позицію центрфорварда у це трансферне вікно.

Нападник Ювентуса Гонсало Ігуаїн зацікавив Вест Хем, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Вест Хем знайшов заміну Арнаутовічу в Бундеслізі

"Молотки" не змогли узгодити трансфер Максі Гомеса із Сельти, тому їм доводиться шукати альтернативні варіанти. Один з них – 31-річний аргентинець, який не має гарантій на місце в основі чемпіона Італії.

Ярмоленко отримав зірковий номер у Вест Хемі

Нагадаємо, раніше Вест Хем продав австрійського нападника Марко Арнаутовіча в Китай.