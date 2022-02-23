"Це дуже серйозна ліга, що продовжує швидко зростати. Сюди переходять великі футболісти, і я думаю, що розвиток продовжиться.

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Я сподіваюся, що Мессі переїде до МЛС, від цього виграли б і ліга, і країна. Якщо він цього захоче, то може бути тут щасливий", – цитує Ігуаїна AS.

Нагадаємо, влітку Ліонель покинув Барселону і на правах вільного агента підписав контракт з ПСЖ до літа 2023-го. Раніше Мессі вже схвально відгукувався про ідею перебратись в американський чемпіонат.

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