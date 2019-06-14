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Ігуаїн хоче завершити кар'єру в Ювентусі, – агент

19:35 188 Читать на русском
Ігуаїн хоче завершити кар'єру в Ювентусі, – агент
Гонсало Ігуаїн / ФК Челсі

Брат та агент форварда Ювентуса Гонсало Ігуаїна Ніколас Ігуаїн заявив про бажання футболіста завершити кар'єру в Турині.

"Я в Буенос-Айресі, Гонсало теж тут із дружиною і дочкою, у нього відпустка. Хочу прояснити, що поки ми ні з ким нічого не обговорювали. І в той же час у мого брата діючий контракт з Юве. Гонсало поважає свій контракт з Ювентусом і тому залишиться в команді ще на два роки.

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Він добре грав у складі туринців, а перехід в інший італійський клуб неможливий. Не хочу нікого образити, але в Італії Гонсало якщо і буде виступати, то тільки за Ювентус.

Думаю, наступний сезон може стати сезоном Гонсало. Він сповнений сил і бажання і хоче завершити кар'єру у "старій синьйорі", – цитує агента Football Italia.

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