Ігуаїн готовий піти з Ювентуса – туринцям доведеться виконати одну умову

Аргентинський форвард не користується попитом на трансферному ринку. Окрім того, потенційних покупців відлякує зарплата Ігуаїна, який отримує 7.5 млн євро без врахування бонусів.
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Гонсало розуміє позицію клубу і готовий піти назустріч. За інформацією Le 10 Sport, нападник погодиться достроково розірвати контракт з туринцями, якщо Ювентус виплатить йому половину річної зарплати.
Додамо, що 32-річний аргентинець, чий контракт з Ювентусом закінчується в 2021 році, провів в нинішньому сезоні 34 матчі, у яких забив 8 м'ячів і віддав 4 асисти.
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