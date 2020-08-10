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Ігуаїн готовий піти з Ювентуса – туринцям доведеться виконати одну умову

22:18 - Читать на русском
Ігуаїн готовий піти з Ювентуса – туринцям доведеться виконати одну умову
Гонсало Ігуаїн / Getty images

Керівництво Ювентуса вирішило попрощатися з Гонсало Ігуаїном, але вигідно продати його не вдасться.

Аргентинський форвард не користується попитом на трансферному ринку. Окрім того, потенційних покупців відлякує зарплата Ігуаїна, який отримує 7.5 млн євро без врахування бонусів.

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Гонсало розуміє позицію клубу і готовий піти назустріч. За інформацією Le 10 Sport, нападник погодиться достроково розірвати контракт з туринцями, якщо Ювентус виплатить йому половину річної зарплати.

Додамо, що 32-річний аргентинець, чий контракт з Ювентусом закінчується в 2021 році, провів в нинішньому сезоні 34 матчі, у яких забив 8 м'ячів і віддав 4 асисти.

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Теги
Трансфери Гонсало Гонсало Ігуаїн Ювентус Ювентус Італія
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