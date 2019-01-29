Ігуаїн гідно відповів критикам після переходу в Челсі

Нападник Челсі Гонсало Ігуаїн вирішив відповісти на критику, якою форварда оточили після непереконливого періоду в Мілані та переходу в лондонський клуб.

"Якщо хтось говорить про тебе погано, пишайся, тому що це означає, що твоє життя стає важливішим. Але якщо ти ні з ким не конфліктуєш, фокусуєшся на своїх справах і досягаєш певних результатів, деяких людей це починає турбувати.

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Вони зляться, бо хочуть того ж, але не готові докладати зусиль. Через це вони починають погано говорити про інших", – написав Ігуаїн в Instagram.

Нагадаємо, Ігуаїн виступатиме за лондонський клуб до кінця сезону.

В поточному розіграші Серії А 31-річний аргентинець провів 15 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

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