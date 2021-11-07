Господарі забили швидкий м'яч. На 3-й хвилині Араму подав штрафний, а Маттіа Кальдара переправив м'яч у ворота з кількох метрів.

Трудова перемога та мовчання Маліновського у відеоогляді матчу Кальярі – Аталанта

"Вовки" у відповідь зуміли забити два голи в роздягальню. Спершу Ельдор Шомуродов вдало зіграв на добиванні, а згодом узбек асистував Таммі Абрахаму – англієць виграв силову боротьбу в оборонця і точно пробив повз кіпера.

Однак, після перерви двічі забили вже венеційці. На 65-й Адаму впевнено реалізував сумнівний одинадцятиметровий. А ще за десять хвилин Девід Окереке у швидкій контратаці втік на побачення з Патрісіу й класно пробив під опорну ногу.

Венеція перемогла Рому у фантастичному матчі з п'ятьма голами