Ігрові гойдалки та нове фіаско Моурінью у відеоогляді матчу Венеція – Рома
У рамках італійської Серії А Венеція перестріляла столичну Рому (3:2). Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.
Господарі забили швидкий м'яч. На 3-й хвилині Араму подав штрафний, а Маттіа Кальдара переправив м'яч у ворота з кількох метрів.
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"Вовки" у відповідь зуміли забити два голи в роздягальню. Спершу Ельдор Шомуродов вдало зіграв на добиванні, а згодом узбек асистував Таммі Абрахаму – англієць виграв силову боротьбу в оборонця і точно пробив повз кіпера.
Однак, після перерви двічі забили вже венеційці. На 65-й Адаму впевнено реалізував сумнівний одинадцятиметровий. А ще за десять хвилин Девід Окереке у швидкій контратаці втік на побачення з Патрісіу й класно пробив під опорну ногу.
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