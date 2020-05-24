Ігрові гойдалки, парад голів і незабитий пенальті у відеоогляді матчу Кельн – Фортуна

У рамках 27-го туру німецької Бундесліги Кельн і Фортуна не виявили сильнішого. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

Перший тайм вийшов бідним на цікаві моменти, але на перерву з лідерством пішли гості. На 42-й хвилині Кенан Караман пробив із кута штрафного майданчика, а рикошет дозволив дезорієнтувати голкіпера та відкрити рахунок.

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"Цапи" повинні були зрівняти рахунок на старті другої половини гри, проте Марк Ут не зміг переграти Кастенмайєра з 11-метрової позначки. За таке марнотратство Фортуна покарала майже відразу – Ерік Томмі класно пробив під дальню стійку з меж штрафного.

Однак, Кельн знайшов у собі сили відігратися у фіналі поєдинку. На 88-й хвилині Антоні Модест головою влучно замкнув подачу Дрекслера, а на 90+1-й Джон Кордоба вдало зіграв на другому поверсі після ще одного навісу Дрекслера – 2:2, як наслідок.

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