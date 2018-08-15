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Ігор Жабченко повернувся в Динамо для роботи в структурі клубу

16 серпня 08:15 3 Читать на русском
Ігор Жабченко повернувся в Динамо для роботи в структурі клубу
Ігор Жабченко / Фото з соцмереж

Колишній тренер ФК Гірник-Спорт Ігор Жабченко буде працювати в структурі київського Динамо.

Екс-футболіст Чорноморця і збірної України Ігор Жабченко на своїй сторінці в Fаcebook показав фото, де він стоїть в формі Динамо і показує пальцем на герб клубу.

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"Повернувся туди звідки починав і дуже цьому радий", – підписав фото Жабченко.

Яку посаду займатиме фахівець, поки невідомо.

Нагадаємо, Ігор Жабченко виступав у молодіжній команді київського клубу з 1986-го по 1988-й рік.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Жабченко Ігор Жабченко
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