Ігор Суркіс: Динамо шукає форварда

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу Динамо Славією в 3-у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

"Головне – результат, пройшли далі, тепер налаштовуємося на наступного суперника. У всі часи з чехами важко, у них силова гра, фланги – навіси, фланги – навіси. Молодці, досягли результату.

Динамо – Славія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Шукаємо форварда, сподіваюся, вдасться знайти. Розуміємо, що з одним Бєсєдіним буде важко. Супряга молодий, і йому ще треба відновиться, є Русин. Потрібен форвард не для кількості, а для якості.

Задоволений Піварічем, його самовіддачею, він дуже важливий гравець. Морозюк теж, але це не його позиція. Сподіваюся в наступній грі буде ротація, може новачків побачимо, вони готуються, повинні вливатися", – цитує Суркіса FootballHub.