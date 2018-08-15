toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Ігор Суркіс: Динамо шукає форварда

14 серпня 23:43 390 Читать на русском
Ігор Суркіс: Динамо шукає форварда
 Ігор Суркіс / фото із соцмереж

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу Динамо Славією в 3-у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

"Головне – результат, пройшли далі, тепер налаштовуємося на наступного суперника. У всі часи з чехами важко, у них силова гра, фланги – навіси, фланги – навіси. Молодці, досягли результату.

Динамо – Славія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Шукаємо форварда, сподіваюся, вдасться знайти. Розуміємо, що з одним Бєсєдіним буде важко. Супряга молодий, і йому ще треба відновиться, є Русин. Потрібен форвард не для кількості, а для якості.

Задоволений Піварічем, його самовіддачею, він дуже важливий гравець. Морозюк теж, але це не його позиція. Сподіваюся в наступній грі буде ротація, може новачків побачимо, вони готуються, повинні вливатися", – цитує Суркіса FootballHub.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
2 : 0
Славія Прага
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Динамо Динамо Динамо - Славія Прага Ігор Суркіс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
14
хв
Реал Мадрид
22:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук