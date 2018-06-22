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Ігор Суркіс: Пантіч, Самбрано і Корзун або підуть в оренду, або будуть продані

19 червня 14:26 1430 Читать на русском
Ігор Суркіс: Пантіч, Самбрано і Корзун або підуть в оренду, або будуть продані
Ігор Суркіс / Фото з соцмереж

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про перспективи Александара Пантіча, Карлоса Самбрано і Нікіти Корзуна у київському клубі. Також не забув пригадати і Дерліса Гонсалеса.

"Виставлений на трансфер Александар Пантіч. Цього літа він або піде в оренду, або, якщо надійдуть насправді серйозні пропозиції, буде проданий в інший клуб. Те ж стосується і Карлоса Самбрано з Нікітою Корзуном.

Дерліс Гонсалес? В принципі, маючи на атакуючих флангах Віктора Циганкова і Беньяміна Вербіча, ми можемо вступити в переговори по парагвайцю. Мова не йде про оренду або продажу футболіста за явно меншою ціною ніж та, за яку ми його купували.

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Альтернатива для нашого легіонера проста: або трансфер, який в повній мірі влаштує всі сторони – або продовження виступів за Динамо. Де він повинен бути абсолютно готовим до конкуренції за місце в складі. Це раніше говорилося про те, що Циганкову слід конкурувати з Гонсалесом – тепер Гонсалесу потрібно докласти всіх зусиль, щоб витіснити з флангу Циганкова", – цитує Суркіса видання sport-express.

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