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Ігор Палиця: До фінансування Таврії-Сімферополь я не матиму жодного стосунку

10:15 205 Читать на русском
Ігор Палиця: До фінансування Таврії-Сімферополь я не матиму жодного стосунку
Ігор Палиця / Фото з відкритих джерел

Народний депутат Ігор Палиця спростував інформацію щодо своєї можливої причетності до фінансування ще одного українського клубу.

"До мене дійсно у Верховній раді підходив глава Бериславської районної ради Володимир Коновалов, який курує функціонування сімферопольської Таврії. Він був поверхово знайомий з депутатом від Херсонської області Ігорем Колихаєвим, який повинен очолити Кримську федерацію футболу.

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Після цього Колихаєв бере на себе обов'язок розвивати Таврію. Раз ми говоримо, що Крим – це Україна, а сімферопольська Таврія – це кримський клуб, то я тільки за, щоб хтось почав його розвивати, фінансувати і, можливо, виведе його в Першу або Прем'єр-лігу. Я до фінансування не матиму жодного стосунку", – сказав Палиця в інтерв’ю телеканалу Аверс.

Нагадаємо, народного депутата Ігоря Палицю вважають бізнес-партнером олігарха та колишнього власника футбольного клубу Дніпро Ігоря Коломойського. Після 19-ти турів Таврія-Сімфероль у групі Б Другої ліги посідає восьму сходинку, набравши 17 очок.

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Друга ліга Волинь Волинь Таврія-Сімферополь Таврія-Сімферополь
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