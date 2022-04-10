Брентфорд здолав Вест Хем у матчі 32-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Перший тайм не потішив великою кількістю моментів і закономірно завершився "нулями". Втім, вже на 48-й хвилині Мбеумо з передачі Тоні відкрив рахунок.

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Назабаром нападники Брентфорда помінялись місцями – Тоні замкнув ідеальне накидання Мбеумо. Вест Хем так і не зміг відповісти чимось путнім, віддалившись від зони ЛЧ. Андрій Яромленко просидів весь матч у запасі "молотів".