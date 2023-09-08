Ігнорування Динамо, дуети Шахтаря і ще 2 клубів: УПЛ назвала претендентів на звання тренера та гравця старту сезону
УПЛ визначає гравців та тренерів, які найкраще проявили себе у стартових турах нового розіграшу.
У кожній номінації визначилися четвірки фіналістів, інформує офіційний сайт ліги.
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За звання найкращого гравця липня-серпня поборються воротар Кіріл Фесюн (Колос), хавбек Дмитро Криськів (Шахтар), захисник Іван Дібанго (Кривбас) та форвард Юрій Климчук (Рух). Серед тренерів можна обирати з наступних прізвищ: Віталій Пономарьов (Рух), Юрій Вернидуб (Кривбас), Патрік ван Леувен (Шахтар), Роман Григорчук (Чорноморець). Голосування триватиме до 13:00 середи, 13 вересня.
Нагадаємо, УПЛ відновиться 15 вересня матчем між Металістом 1925 та Зорею.
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