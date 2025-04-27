Чемпіонат Словаччини 2024/25, Чемпіонська група, 7-й тур

Дунайска Стреда – Слован – 2:1

Голи: Рамадан, 2, Реджич, 87 – Ігнатенко, 78

Вилучення: Кашія, 43 (С)

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Лідер чемпіонату Словаччини, Слован на виїзді поступився Дунайскій Стреді, яка перебуває на четвертій позиції у турнірній таблиці. Рахунок у грі було відкрито вже на 2-й хвилині – красивим голом здалеку відзначився Рамадан. Ще у першому таймі Слован залишився в меншості, червону картку отримав Кашія. Пізніше господарі могли забивати другий, проте м'яч після ще одного дальнього пострілу влучив у стійку.

На 78-й хвилині український півзахисник Данило Ігнатенко виграв боротьбу у чужому штрафному та зрівняв рахунок після удару головою. Втім, менш ніж через 10 хвилин ДАК знову вийшов вперед. Красивий розіграш замикав Реджіч та встановив остаточний підсумок матчу.

Данило Ігнатенко відіграв весь матч та крім забитого м'яча відзначився жовтою карткою. Для українця гол у ворота Дунайскої Стреди став третім у сезоні. Наразі Слован з 63 очками очолює турнірну таблицю чемпіонату Словаччини.

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