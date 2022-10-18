Ігнатенко забив гол, який залишив Бордо одноосібним лідером – шедевр суперника поцупив перемогу
Бордо не зумів втримати перемогу над Бастією в рамках 12-го туру Ліги 2. Данило Ігнатенко відзначився забитим м'ячем.
Ліга 2, 12 тур
Бастія – Бордо – 1:1
Голи: Ван ден Керкхоф, 90+4 – Ігнатенко, 83
Жирондинці впевнено крокують до повернення в елітний дивізіон чемпіонату Франції. Щоправда, Бастії несподівано вдалося перервати переможну серію команди Данила Ігнатенка. Саме українець відкрив рахунок у звітному матчі, але господарі зуміли врятуватися завдяки розкішному удару зі штрафного на останніх секундах гри.
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Зрештою, навіть нічия дозволила Бордо залишитися одноосібним лідером в турнірній таблиці, випереджаючи Гавр на одне очко. Бастія розташувалася на 9 місці з відставанням від лідера у 7 очок.
*гол Ігнатенка також можна переглянути на YouTube