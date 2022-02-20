Півзахисник Бордо Данило Ігнатенко вийшов у матчі 25-му турі чемпіонату Франції проти Монако, проте не допоміг втримати перемогу. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Франції 2021/22, 25-й тур

Бордо – Монако – 1:1

Голи: Удін, 22 – Марселу, 67, (аг.)

Вилучення: Чуамені, 34 (Монако)

Бордо не зміг втримати перемогу над Монако. На 22 хвилині Удін вивів жирондинців вперед у зустрічі, а до перерви Монако залишився у меншості – Чуамені на 34 хвилині отримав другу жовту картку.

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Після перерви Ігнатенко з'явився на полі на 65 хвилині, а через 2 хвилини Марселу зрізав м'яч у ворота. Цей гол дозволив Монако врятувати нічию в зустрічі.

Таким чином, Бордо втратив нагоду відштовхнутись від дна та залишився останнім з 21 пунктом, Монако з 38 очками розташувався на 6 сходинці.

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