Півзахисник збірної України Данило Ігнатенко чудово зарекомендував себе у французькому Бордо.

У сьомому турі Ліги 2 жирондинці зустрічались із Парижем. 25-річний українець провів на полі усі 90 хвилин, допомігши своїй команді на виїзді перемогти з рахунком 3:1.

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За впевнену гру Ігнатенко був нагороджений похвалою від уболівальників, які включили його у символічну збірну туру. Окрім Данила, у команді опинились ще чотири його одноклубники.

Варто зауважити, що Ігнатенко є важливим гравцем у Бордо (6 матчів, 1 гол). Головний тренер навіть давав йому капітанську пов'язку.

Наступний поєдинок жирондинців у Лізі 2 відбудеться 10 вересня, колектив вирушить у гості до Сент-Етьєна.

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