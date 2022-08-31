Український легіонер Данило Ігнатенко вирішив віддячити жирондинцям за допомогу після початку війни в Україні.

Фінансова діра у розмірі 40 млн євро ледь не стала причиною вильоту Бордо у третій дивізіон. Окрім того, після пониження у класі клуб втратив багатьох спонсорів, що також суттєво вдарило по бюджету. Як наслідок, жирондинці досі не змогли зареєструвати літніх новачків (Йоана Барбе, Вітала Нсімбу, Йонаса Лоссля та Клемана Мішлена).

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Клуб зможе оформити одного-двох футболістів лише за умови скорочення зарплати своїх футболістів. За інформацією FootMercato, одним з тих, хто першим погодився зменшити свій оклад, став український півзахисник Данило Ігнатенко. Раніше повідомляли, що аби покращити фінансове становище клубу, треба зрізати футболістам зарплатню на 20%.

Нагадаємо, Ігнатенко перейшов у Бордо взимку з Шахтаря і після завершення оренди був викуплений французами за 1 мільйон євро. Загалом у клубі український легіонер провів 16 матчів, забив гол і віддав три результативні передачі, виходячи на деякі матчі навіть у ролі капітана.

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