Ігнатенко не поїхав на тренувальний збір Ференцвароша в Іспанії

Український півзахисник Ференцвароша Данило Ігнатенко не потрапив у список гравців, які вирушили на перший зимовий тренувальний збір.

Серед 27 футболістів, які візьмуть участь у тренувальному зборі команди Реброва в іспанському Бенідормі немає Данила Ігнатенка, інформує офіційний сайт Ференцвароша. Причина відсутності українця не повідомляється.

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Нагадаємо, що Ігнатенко виступає за угорський клуб на правах оренди, а його контракт належить Шахтарю. Термін орендної угоди розрахований до кінця поточного сезону.

Зазначимо, що в цьому сезоні Ігнатенко зіграв 13 матчів та забив 1 гол у чемпіонаті Угорщини. Також в його активі 5 матчів у Лізі Європи.

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