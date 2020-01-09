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Ігнатенко може повернутися в Шахтар

15:47 1267 Читать на русском
Ігнатенко може повернутися в Шахтар
Данило Ігнатенко / фото: Ференцварош

Півзахисник угорського Ференцвароша Данило Ігнатенко може повернутися в чемпіонат України.

Ігнатенко незабаром повинен повернутися в Шахтар, якому належить його контракт, повідомляє Nemzetisport.hu.

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За інформацією видання, в угорському клубі не дуже задоволені грою 22-річного українця, тому Данило не вирушив на іспанський збір разом з командою Сергія Реброва.

Нагадаємо, Шахтар віддав Ігнатенка в оренду минулого літа, угода була підписана на один рік. У нинішньому сезоні півзахисник провів 26 матчів у всіх турнірах за Ференцварош, в яких забив 1 гол і віддав 1 гольову передачу.

Відзначимо, що за Ференцварош також виступають ще два українці – Ігор Харатін і Олександр Зубков, які вирушили на іспанський збір у складі команди.

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13:07
11375
Теги
Українці за кордоном Шахтар Шахтар Ференцварош Ференцварош
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