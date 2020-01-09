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Ігнатенко може достроково повернутись до Шахтаря, – ЗМІ

22:39 47 Читать на русском
Ігнатенко може достроково повернутись до Шахтаря, – ЗМІ
Данило Ігнатенко / фото ФК Ференцварош

Захисник Ференцвароша Данило Ігнатенко близький до повернення в Шахтар у зимове трансферне вікно.

Ференварош може достроково перервати оренду українського захисника Данила Ігнатенко, повідомляє Nemzeti Sport.

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Зазначається, що Ігнатенко не відправився на збори разом з командою. За інформацією джерела, у Ференцвароші розглядають варіант розставання з гравцем і вважають, що проблем з цим не виникне. Додамо, що права на гравця належать Шахтарю, а оренда в угорський клуб розрахована до кінця сезону.

У цьому сезоні 22-річний Ігнатенко провів 26 матчів у складі Ференцвароша в усіх турнірах, відзначившись голом та асистом.

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Ференцварош Ференцварош Данило Ігнатенко Данило Ігнатенко Трансфери Українці за кордоном Шахтар Шахтар
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