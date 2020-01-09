Ігнатенко може достроково повернутись до Шахтаря, – ЗМІ

Захисник Ференцвароша Данило Ігнатенко близький до повернення в Шахтар у зимове трансферне вікно.

Ференварош може достроково перервати оренду українського захисника Данила Ігнатенко, повідомляє Nemzeti Sport.

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Зазначається, що Ігнатенко не відправився на збори разом з командою. За інформацією джерела, у Ференцвароші розглядають варіант розставання з гравцем і вважають, що проблем з цим не виникне. Додамо, що права на гравця належать Шахтарю, а оренда в угорський клуб розрахована до кінця сезону.

У цьому сезоні 22-річний Ігнатенко провів 26 матчів у складі Ференцвароша в усіх турнірах, відзначившись голом та асистом.

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