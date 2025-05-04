Словаччина, Чемпіонська група, 8-й тур

Слован – Жиліна – 4:3

Голи: Стрелец, 32, 63, 73, Мак, 40 – Аданг, 18, 26, Сауер, 39

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Слован у 8-му турі 32-го розіграшу Суперліги здолав Жиліну і дострокового став чемпіоном Словаччини. За 2 тури до закінчення першості братиславці випереджають найближчого переслідувача на 12 очок і стали недосяжними для конкурентів.

Одним з творців чемпіонства Слована став український захисник Данило Ігнатенко – у матчі з Жиліною він вийшов в основі й провів на полі весь матч. Для нашого земляка це перший трофей у складі словацької команди.

Для Слована це чемпіонство стало 7-м поспіль і 15-м загалом (після здобуття незалежності) – абсолютний рекорд першості. Загалом в історії братиславців це вже 26-й чемпіонський титул. Окрім трофею команда гарантувала собі участь у кваліфікації Ліги чемпіонів наступного сезону.

До слова, Ігнатенко став 5-м українцем, який вигравав чемпіонат Словаччини. Раніше золоті медалі також здобували: Руслан Любарський у складі Кошіце (сезон 1997/98), Сергій Борисенко зі Слованом (1998/99), Ілля Чередниченко зі Спартаком Трнава (2017/18) та Артем Сухоцький у складі Слована (2018/19). Ще один українець – Олексій Дерипапа – тріумфував зі столичним Інтером у сезоні 2000/01, однак через те, що він приєднався до команди в зимове міжсезоння і виходив на поле лише два рази, золоті нагороди не отримав.

Нагадаємо, Ігнатенко приєднався до Слована у вересні 2024 року з французького Бордо у статусі вільно агента, підписавши контракт на 3 роки. У поточному сезоні українець відіграв за команду 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.

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