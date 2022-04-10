Відбулись чергові поєдинки 31-го туру чемпіонату Франції, в якому не обійшлось без футболістів, пов'язаних з Україною. Читайте звіт про зустрічі на Футбол 24.

Чемпіонат Франції 2021/22, 31-й тур

Бордо – Метц – 3:1

Голи: Мангас, 52, Ньянг, 68, Хванг, 88 – Зе Ламкель, 21

Страсбур – Ліон –1:1

Голи: Сіссоко, 20 – Екамбі, 90

Бордо з Ігнатенком у стартовому складі здобув перемогу над Метцом. Зе Ламкель відкрив рахунок на 21 хвилині, однак жирондинці відігрались впродовж другої половини завдяки голам Мангаса, Ньянга та Хванга. Ігнатенко ж відіграв повний поєдинок та допоміг Бордо піднятись на передостанню сходинку.

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Ліон же врятувався у поєдинку зі Страсбуром. Сіссоко вивів господарів уперед в рахунку, але Екамбі врятував "ткачів" від поразки на 90 хвилині. Додамо, що Тете вийшов у стартовому складі, але вже на 62 хвилині поступився місцем на полі Кадевері.

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