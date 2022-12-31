Ліга 2, 17-й тур

Бордо – Сошо – 2:1

Голи: Маджа, 30, Давіташвілі, 32 – Кануте, 59

Вилучення: Делор'є-Шебу, 74 (пряма червона, Бордо)

Це протистояння було центральним у чемпіонаті Франції цього туру. Команди боролись між собою за те, хто ж посідатиме другу сходинку. Гра була запеклою.

Маліновський голом приєднався до перемоги Аталанти з нищівним рахунком 10:1

Перший тайм краще провели господарі, забивши аж двічі. На 28 хвилині травмувався Ігнатенко, який традиційно вийшов зі старту. Лікарі надали йому допомогу й він продовжив грати з бинтом. Після матчу на голові українця трішки виступила кров, відповідні кадри з'явились у соцмережах.

По перерві Сошо скоротив відставання і мав шанси забити ще, адже на 74-й жирондинці залишились у меншості через брудний фол Делор'є-Шебу. Бордо встояв та піднявся на 2 місце, випередивши візаві на 1 заліковий бал.