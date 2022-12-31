Ігнатенко догравав у крові: Бордо здобув непросту перемогу над прямим візаві за місце під сонцем
Бордо разом з хавбеком збірної України Данилом Ігнатенком здобув непросту перемогу у французькій Лізі 2.
Ліга 2, 17-й тур
Бордо – Сошо – 2:1
Голи: Маджа, 30, Давіташвілі, 32 – Кануте, 59
Вилучення: Делор'є-Шебу, 74 (пряма червона, Бордо)
Це протистояння було центральним у чемпіонаті Франції цього туру. Команди боролись між собою за те, хто ж посідатиме другу сходинку. Гра була запеклою.
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Перший тайм краще провели господарі, забивши аж двічі. На 28 хвилині травмувався Ігнатенко, який традиційно вийшов зі старту. Лікарі надали йому допомогу й він продовжив грати з бинтом. Після матчу на голові українця трішки виступила кров, відповідні кадри з'явились у соцмережах.
По перерві Сошо скоротив відставання і мав шанси забити ще, адже на 74-й жирондинці залишились у меншості через брудний фол Делор'є-Шебу. Бордо встояв та піднявся на 2 місце, випередивши візаві на 1 заліковий бал.