Ігнатенко асистував у матчі проти Сент-Етьєна – перша результативна дія українця у Франції
Півзахисник Бордо Данило Ігнатенко відкрив лік результативним діям у Лізі 1. "Посприяв" цьому Сент-Етьєн.
25-річний хавбек, орендований у Шахтаря, розпочинав протистояння 33-го туру французької еліти зі старту. Вже на 16 хвилині Данило виправдав сподівання тренера.
"Із цим засинаєш і прокидаєшся": Безус має кілька варіантів продовження кар'єри
Бордо заробив право на виконання кутового. До прапорця підійшов українець і низом покотив майже на лінію штрафного майданчика. Секу Мара вибіг з-за спин суперника і низом пробив у ближній кут. На перерву жирондинці пішли за рахунку 2:1.
Зауважимо, для Ігнатенка це перший асист у чемпіонаті Франції. До цього він провів 329 хвилин у 7 поєдинках, але результативними діями не відзначався.
Маліновський травмувався – команда посипалася. Аталанта поступилася Вероні, зазнавши третьої поразки поспіль