25-річний хавбек, орендований у Шахтаря, розпочинав протистояння 33-го туру французької еліти зі старту. Вже на 16 хвилині Данило виправдав сподівання тренера.

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Бордо заробив право на виконання кутового. До прапорця підійшов українець і низом покотив майже на лінію штрафного майданчика. Секу Мара вибіг з-за спин суперника і низом пробив у ближній кут. На перерву жирондинці пішли за рахунку 2:1.

Зауважимо, для Ігнатенка це перший асист у чемпіонаті Франції. До цього він провів 329 хвилин у 7 поєдинках, але результативними діями не відзначався.

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