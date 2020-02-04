Ігало зможе стати новим Кантона для Манчестер Юнайтед, – колишній голкіпер манкуніанців Босніч

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Марк Босніч оцінив перспективи новачка манкуніанців Одіона Ігало.

"Я можу зрозуміти багатьох людей, які очікували на точкове підсилення Манчестер Юнайтед після травми Маркуса Рашфорда. Топ-4 все ще реальна для манкуніанців, тому вони повинні були когось придбати на позицію форварда.

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Ігало втрачати нічого, адже ніхто не очікує від нього нічого неймовірного, але їм напевне потрібен хтось на цій позиції. Ти ніколи не знаєш, як гравець заграє. Давно, дуже давно Манчестер Юнайтед підписав француза Кантона. Ніхто насправді не очікував багато від нього, але він допоміг "червоним дияволам" провести один з найуспішніших сезонів усіх часів", – поділився Босніч в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, Ігало приєднався до Манчестер Юнайтед наприкінці зимового трансферного вікна, але ще не встиг дебютувати за манкуніанців.

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