"У мене не було можливості залишитися в МЮ, тому що я хотів більше ігрової практики. У моєму віці я хочу грати, а не просто сидіти на лавці запасних і не мати шансів виходити на поле.

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Я не просто хотів бути у Манчестер Юнайтед, отримуючи зарплату – я хотів бути залученим для досягнення цілей, тому я сказав своєму агенту, що якщо надійде пропозиція, я обдумаю її і подивлюся, що краще для мене. У підсумку я це і зробив.

Я щасливий, що мій шлях перетнувся з МЮ. Манчестер Юнайтед – це клуб, який я люблю всім серцем, і це почуття залишиться зі мною на все життя, тому грати за манкуніанців було великим привілеєм", – цитує Ігало Sky Sports.

Нагадаємо, у другій половині сезону 2019/20 Юнайтед орендував нігерійця у Шанхай Шеньхуа, але гравець не зумів закріпитись у команді Сульшера.

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