Нігерієць підписав контракт на 2,5 року з Аль-Шабабом, інформує офіційний Twitter клубу.

Манчестер Юнайтед відпустив Рохо на батьківщину

Ігало рік виступав за Манчестер Юнайтед на правах оренди – 23 матчі, 5 голів та один асист. Нападник належав Шанхай Шеньхуа, однак повертатися в Китай йому не довелося. Клуби з Піднебесної більше не можуть дозволити собі величезні зарплатні, тому змушені відпускати зірок.

Додамо, що Аль-Шабаб є лідером чемпіонату Саудівської Аравії після 16 зіграних турів з 30-ти.

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