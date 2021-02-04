Ігало після відходу з Манчестер Юнайтед працевлаштувався у Саудівській Аравії
20:28 - Читать на русском
Нападник Одіон Ігало швидко визначився з місцем продовження кар'єри.
Нігерієць підписав контракт на 2,5 року з Аль-Шабабом, інформує офіційний Twitter клубу.
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Ігало рік виступав за Манчестер Юнайтед на правах оренди – 23 матчі, 5 голів та один асист. Нападник належав Шанхай Шеньхуа, однак повертатися в Китай йому не довелося. Клуби з Піднебесної більше не можуть дозволити собі величезні зарплатні, тому змушені відпускати зірок.
Додамо, що Аль-Шабаб є лідером чемпіонату Саудівської Аравії після 16 зіграних турів з 30-ти.
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