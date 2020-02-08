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Ігало обрав несподіваний спосіб покращити свою форму перед дебютом за Манчестер Юнайтед

18:43 330 Читать на русском
Ігало обрав несподіваний спосіб покращити свою форму перед дебютом за Манчестер Юнайтед
Одіон Ігало / ВВС

Новачок "червоних дияволів" Одіон Ігало посилено тренується, щоб набрати форму перед своїм дебютом за команду Сульшера.

30-річний Ігало тренується зі збірною Великобританії з тхеквондо, яка готується до Олімпійських ігор у Токіо, інформує The Telegraph. Також нігерієць проводить індивідуальні заняття з тренером із фізпідготовки.

Ігало пропустить збори Манчестер Юнайтед через епідемію коронавірусу

Новачок Манчестер Юнайтед пропустить тренувальний збір в Іспанії – клуб побоюється, що через епідемію коронавірусу у нього можуть виникнути проблеми з перетином британського кордону при поверненні.

Нагадаємо, Ігало перейшов у Манчестер Юнайтед на правах оренди до кінця сезону з китайського Шанхай Шеньхуа.

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Англія Одіон Ігало Одіон Ігало Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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