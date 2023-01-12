Польський арбітр Шимон Марциняк очолив рейтинг найкращих суддів 2022 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS). Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Марциняк демонстративно відповів французам, які звинувачують його у поганому арбітражі і хочуть переграти фінал ЧС-2022

Марциняк судив фінал ЧС-2022 між збірними Аргентини та Франції та зарахував гол Ліонеля Мессі у додатковий час, коли на полі знаходилися сторонні люди (представники штабу збірної Аргентини). Після матчу французька сторона стверджувала, що гол Мессі не мав бути зарахований.

Друге місце у рейтингу посів італієць Даніеле Орсато, третє – француз Клеман Тюрпен.

ЧС-2022: як зарахували гол Мессі у фіналі, який вимагають переграти – арбітр матчу визнав одну помилку