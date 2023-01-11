Нападника ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі віднесено до розділу "півзахисники".

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала свою символічну команду 2022 року. Найбільше до неї потрапило гравців з Реала та ПСЖ (по три). Манчестер Сіті представлений двома гравцями, а Ліверпуль та Баварія – одним.

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При цьому Ліонель Мессі вказаний у розділі "півзахисники".

Символічна збірна IFFHS 2022 року:

Воротар: Тібо Куртуа (Реал);

Захисники: Альфонсо Девіс (Баварія), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Ашраф Хакімі (ПСЖ);

Півзахисники: Ліонель Мессі (ПСЖ), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Лука Модріч (Реал);

Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал), Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті).

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