IFFHS оголосив команду 2022 року: найбільше представництво – у Реала та ПСЖ
Нападника ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі віднесено до розділу "півзахисники".
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала свою символічну команду 2022 року. Найбільше до неї потрапило гравців з Реала та ПСЖ (по три). Манчестер Сіті представлений двома гравцями, а Ліверпуль та Баварія – одним.
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При цьому Ліонель Мессі вказаний у розділі "півзахисники".
Символічна збірна IFFHS 2022 року:
Воротар: Тібо Куртуа (Реал);
Захисники: Альфонсо Девіс (Баварія), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Ашраф Хакімі (ПСЖ);
Півзахисники: Ліонель Мессі (ПСЖ), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Лука Модріч (Реал);
Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал), Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті).
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