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IFAB збільшила кількість можливих замін у матчі, але є певні нюанси

8 травня 17:34 7176 Читать на русском
IFAB збільшила кількість можливих замін у матчі, але є певні нюанси
Ерлінг Холанд та Джейдон Санчо / Фото VERSUS

Нове футбольне правило може дати розкішний шанс для молодих виконавців.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) тимчасово дозволила лігам використовувати до п'яти замін під час матчу, повідомляє офіційний сайт організації.

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На такий крок IFAB спонукали неоптимальні кондиції гравців, які зараз повертатимуться до гри в чемпіонатах після кількамісячної паузи через пандемію.

Щоб уникнути затягування часу, в організації передбачили, що команди під час матчу матимуть змогу робити заміни лише в три підходи, а також у перерві.

Це нововведення не є обов'язковим, тому кожна ліга окремо вирішуватиме – збільшити кількість замін до п'яти, чи залишити старий варіант з трьома.

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Теги
коронавірус Світ Футбольні правила Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB)
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