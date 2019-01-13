Ідрісса Гуйє став ціллю ПСЖ, – Le 10 Sport

Французький Парі Сен-Жермен активно вивчає варіант із підписанням півзахисника ліверпульського Евертона Ідрісси Гуйє.

Досвідчений центрхав зацікавив французький гранд, повідомляє Le 10 Sport.

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Евертон не має наміру відпускати Гуйє менше, ніж за 40 млн євро, однак парижани готові попрощатися з такою сумою задля підсилення центральної лінії. На Парк де Пренс 29-річний сенегалець повинен стати заміною Адріену Рабйо, який прагне завершити свій скандальний трансфер до Барселони.

У сезоні 2018/19 Ідрісса Гуйє провів 20 матчів у всіх турнірах. Понад 2 роки тому "іриски" придбали його за 7,1 млн фунтів.

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