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Ідрісса Гуйє став ціллю ПСЖ, – Le 10 Sport

20:06 346 Читать на русском
Ідрісса Гуйє став ціллю ПСЖ, – Le 10 Sport
Ідрісса Гуйє (ліворуч) / Reuters

Французький Парі Сен-Жермен активно вивчає варіант із підписанням півзахисника ліверпульського Евертона Ідрісси Гуйє.

Досвідчений центрхав зацікавив французький гранд, повідомляє Le 10 Sport.

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Евертон не має наміру відпускати Гуйє менше, ніж за 40 млн євро, однак парижани готові попрощатися з такою сумою задля підсилення центральної лінії. На Парк де Пренс 29-річний сенегалець повинен стати заміною Адріену Рабйо, який прагне завершити свій скандальний трансфер до Барселони.

У сезоні 2018/19 Ідрісса Гуйє провів 20 матчів у всіх турнірах. Понад 2 роки тому "іриски" придбали його за 7,1 млн фунтів.

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Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Евертон Евертон Ідрісса Гуйє Ідрісса Гуйє
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