Ідрісса Гуйє не потрапив у заявку Евертона на матч АПЛ – перехід в ПСЖ виглядає все переконливішим

Україна — 21:10 1717
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ФІФА задовольнила скаргу Ленса проти Динамо щодо заборгованості по зарплаті
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Хацкевич пояснив, який нападник потрібен ДинамоУкраїна — 19:56 1786
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ПСЖ хитро кидає виклик УЄФА, підписуючи трансферну ціль Шахтаря в обхід фінансового фейр-плейФранція — 17:37 2641
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Реал планує грандіозний розпродаж зірок: "чорний список" з великою перспективою для ЛунінаІспанія — 16:10 4294
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