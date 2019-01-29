Ідрісса Гуйє не потрапив у заявку Евертона на матч АПЛ – перехід в ПСЖ виглядає все переконливішим

Головний тренер Евертона Марку Сілва здивував заявкою на поєдинок 24-го туру АПЛ проти Хаддерсфілда.

Ключовий хавбек Евертона Гуйє виявився поза заявкою на матч проти Хаддерсфілда.

Ідрісса Гуйє став ціллю ПСЖ, – Le 10 Sport

На фоні чуток щодо потенційного трансферу 29-річного сенегальця в ПСЖ, непотрапляння в заявку на поєдинок наводить на висновки, що перехід цілком можливий. Варто відзначити, що трансферне вікно відкрите в чемпіонаті Англії до 1 лютого.

Видання Sky Sports приписує інтерес до Ідрісси з боку Манчестер Сіті та Арсенала.

В поточному сезоні АПЛ Гуйє провів 20 матчів.

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