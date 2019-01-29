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Ідрісса Гуйє не потрапив у заявку Евертона на матч АПЛ – перехід в ПСЖ виглядає все переконливішим

21:51 81 Читать на русском
Ідрісса Гуйє не потрапив у заявку Евертона на матч АПЛ – перехід в ПСЖ виглядає все переконливішим
Ідрісса Гуйє / Фотоз соцмереж

Головний тренер Евертона Марку Сілва здивував заявкою на поєдинок 24-го туру АПЛ проти Хаддерсфілда.

Ключовий хавбек Евертона Гуйє виявився поза заявкою на матч проти Хаддерсфілда.

Ідрісса Гуйє став ціллю ПСЖ, – Le 10 Sport

На фоні чуток щодо потенційного трансферу 29-річного сенегальця в ПСЖ, непотрапляння в заявку на поєдинок наводить на висновки, що перехід цілком можливий. Варто відзначити, що трансферне вікно відкрите в чемпіонаті Англії до 1 лютого.

Видання Sky Sports приписує інтерес до Ідрісси з боку Манчестер Сіті та Арсенала.

В поточному сезоні АПЛ Гуйє провів 20 матчів.

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Англія24 турДжон Смітс (Хаддерсфілд)

Хаддерсфілд - Евертон: Вівторок 29 січня 2019

Хаддерсфілд

live 45'
0 : 1
Евертон
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Англія Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Трансфери Головне Трансфери Чемпіонату Англії Хаддерсфілд - Евертон Евертон Евертон Ідрісса Гуйє Ідрісса Гуйє
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